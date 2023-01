Como a venda de cebolas do Outback atende a crianças com doenças raras

A Bloomin’ Brands, dona das redes Outback, Abbraccio e Aussie Grill, realizará, no próximo dia 26, a 16ª edição do Bloomin’ Day. O evento de 2023 será o quinto em parceria com a ONG Make a Wish Brasil, que a ajuda a realizar desejos de crianças e adolescentes com doenças graves ou raras. A ação consiste em reverter todo o faturamento líquido da famosa cebola gigante e dourada do restaurante, a Bloomin’ Onion, para a realização desses desejos. Em cinco anos de parceria até então, a companhia realizou o sonho de 152 crianças por meio da venda de 16.037 cebolas — a receita média alcançada com a cebola em um dia como esse equivale a 150.000 reais.

Para este ano, o CEO da Bloomin’ Brands no Brasil, Pierre Berenstein, afirma que o objetivo é fazer a maior arrecadação da história. Ele estima que cerca de 60.000 pessoas visitem os restaurantes da empresa no Brasil na data comemorativa. “A gente acredita que realizar um sonho pode curar e ajudar a salvar a vida dessas crianças. Também é uma forma de retribuir um pouco do nosso sucesso para a comunidade. Cada conversa e cada interação que a gente tem com elas faz com que a gente repense a importância do nosso papel na sociedade”, afirma o executivo. “Este ano, a gente quer bater o recorde na venda de cebolas na data”. Desde o início da pandemia de Covid-19, o grupo saltou seu número de operações no Brasil de 172 unidades em 2020, para 413 em 2022.

