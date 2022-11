Como a Qualicorp saiu ganhando na fusão entre Rede D’or e SulAmérica

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a fusão entre Rede D’or e SulAmérica, negócio este que deve formar o maior grupo de saúde do país. A chancela do órgão veio mais rápido do que esperava, mas quem saiu ganhando no dia seguinte foi a Qualicorp. Os papéis da companhia subiam 5% por volta das 15h20, enquanto SulAmérica avançava 1,6% e Rede D’or operava em estabilidade.

A leitura é de que a aprovação da fusão pelo Cade sem restrições – nem mesmo à participação de 30% que a Rede D’or detém na Qualicorp – foi boa para todos os envolvidos. “Embora a aprovação pelo Cade fosse amplamente esperada pelos, consideramos esse desenvolvimento positivo pois a combinação de negócios foi aprovada sem restrições e antes do prazo esperado. Quando se trata da participação da Rede D’or na Qualicorp, o desenvolvimento pode ser entendido como indiretamente positivo para a Qualicorp”, avalia o BTG Pactual em relatório. Em outras palavras, se a Rede D’or tivesse que se desfazer dos papéis da Qualicorp, uma grande quantidade de ações seria despejada no mercado e os papéis poderiam amargar forte desvalorização.

Ainda restam as chancelas do Banco Central e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a conclusão do negócio. O Itaú BBA estima que o negócio seja concluído até janeiro de 2023.

