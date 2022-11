Chefe de órgão que defende consumidor tem pendências… com consumidores

Uma empresa da qual o superintendente do Procon de Goiás, Levy Rafael Alves Cornélio, é sócio responde a sete ações judiciais movidas por consumidores, entretanto, a companhia tem permanecido inerte em relação aos casos, sem enviar qualquer representante para a audiência de conciliação promovida pela Justiça. A história se desenrolou a partir de um contrato emitido pela empresa do superintendente, a GP Hotéis & Resorts Ltda, para desenvolver atividades de hotelaria no interior de São Paulo, fato que culminou na criação de uma nova sociedade, a Spaventura Eco Resort By GP Hotéis Ltda, da qual a esposa de Alves Cornélio é sócia. Contudo, as operações foram encerradas há mais de ano, ocasionando na rescisão do contrato. Até hoje e passada a derrocada da empresa, ela ainda conta com as sete ações de consumidores paulistas lesados, que totalizam mais de 140 mil reais.

Sendo responsável pelo Procon goiano desde março de 2022, Alves Cornélio simplesmente não comparece para responder às ações ou designa um representante para tanto. Como agravante à situação, mesmo com o encerramento das atividades de sua empresa, ela permanece ativa no cadastro da Receita Federal e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, além de ter endereço ainda operante. Assim, levantam-se suspeitas de que tenha havido uma dissolução irregular.

Siga o Radar Econômico no Twitter