“Cacau Show deve dobrar produção de chocolates em 2 anos”, diz Alê Costa

VEJA S/A | episódio 1.

VEJA S/A é o novo programa de entrevistas de VEJA. O jornalista Diego Gimenes vai entrevistar semanalmente os principais executivos das grandes empresas do país. VEJA S/A faz parte de uma série de investimentos do Grupo Abril em jornalismo econômico. O programa será oferecido no YouTube e no Spotify, com repercussão em todas as redes sociais. Alexandre Tadeu da Costa, mais conhecido como Alê Costa, é o convidado da edição de estreia do VEJA S/A. Fundador e presidente da Cacau Show, o executivo fala sobre os planos de internacionalização da marca, os investimentos em segmentos alternativos e também a respeito da compra da Kopenhagen pela Nestlé no setor.

