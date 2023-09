Bolsa sobe quase 3% e dólar cai em semana com melhora de expectativas

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 11 a 15 de setembro

O Ibovespa, principal índice do mercado financeiro, avançou 2,98% no acumulado da última semana — marcada por indicadores que vieram melhores do que o esperado e algum aprimoramento nas expectativas do mercado. Também nos últimos cinco dias úteis, a cotação do dólar reforçou uma tendência positiva caindo de 4,98 reais para 4,87 reais. A primeira boa notícia da semana foi a revisão para cima da estimativa do PIB pelo Boletim Focus. A publicação do Banco Central (BC) baseada na visão do mercado aponta para um crescimento de 2,64% em 2023, superior aos 2,56% colocados na edição anterior. Para os anos de 2024 e 2025, as estimativas subiram para 1,47% e 2%, respectivamente. Em entrevista ao VEJA Mercado em vídeo, Vicente Guimarães, CEO da VG Research, afirmou que “modelos estão defasados e o Brasil pode crescer 4%” — ilustrando o otimismo de parte do mercado.

Para além de expectativas sobre o futuro da economia, um dado concreto animou os investidores no início da última semana. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto registrou alta 0,23% em agosto — uma aceleração da inflação, mas abaixo do que o mercado previa, que era uma elevação de 0,28%. A inflação dos serviços e dos núcleos de inflação surpreenderam positivamente, como ressaltou Rafael Costa, do time de estratégia macroeconômica da BGC Liquidez, em entrevista a VEJA. Também inspirado por esses resultados, o mercado começa a calcular um possível corte de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, segundo Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos e convidado do Mercado em vídeo da última quarta-feira, 13.

No mercado de capitais, sinais promissores são observados na Petrobras, cujos papéis tiveram alta acumulada de 1,25% na última semana. A valorização do petróleo no mercado mundial, que novamente supera a marca de 90 dólares o barril, instigou a Genial Investimentos a elevar o preço alvo das ações da estatal de 25 reais para 38 reais. Hoje, estão cotadas em pouco menos de 34 reais. Também nesta semana, a petrolífera anunciou um investimento de 130 milhões de reais na construção do que seria o maior gerador de energia eólica do Brasil, enfatizando o início de uma guinada em prol do meio ambiente. O anúncio fez com que as ações da WEG, companhia por trás do projeto, subissem 3% na quarta-feira, 13.

Para ficar no radar dos investidores, os próximos dias 19 e 20 de setembro serão marcados pela reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A decisão sobre o afrouxamento monetário pelo qual a taxa básica de juros, a Selic, está passando vai balizar expectativas de analistas. Você acompanha essa e outras notícias no novo site do VEJA Mercado, lançado na última segunda-feira, 11. Marcando o aniversário de 55 anos de VEJA, o portal reforça a cobertura de economia e negócios com conteúdos em texto, vídeo e áudio. Clique aqui para acessar.

Continua após a publicidade

Siga o Radar Econômico no Twitter