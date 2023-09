“Modelos estão defasados e Brasil pode crescer 4%”, diz Vicente Guimarães

VEJA Mercado | 11 de setembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 11. A semana será marcada pela divulgação de números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, bem como por uma nova reunião do banco central europeu sobre a condução da política monetária do bloco. No Brasil, as perspectivas de crescimento econômico do país melhoraram consideravelmente depois do resultado do PIB do segundo trimestre. Diego Gimenes entrevista Vicente Guimarães, CEO da VG Research.

