O impacto do novo investimento milionário da Petrobras em energia eólica

A Petrobras anunciou um investimento de 130 milhões de reais na construção de um gerador de energia eólica de 7MW (megawatts) no Brasil. Se trata do maior projeto desse tipo no país. A parceria da estatal foi firmada com a fabricante de motores elétricos WEG. O aerogerador terá 220 metros de altura e deve pesar 1.800 toneladas. A previsão de conclusão é em até 25 meses. “A experiência que ganharemos com o desenvolvimento desses aerogeradores nos ajudará a explorar mais as oportunidades dos nossos recursos eólicos, contribuindo para a diversificação de nossa matriz energética”, diz a Petrobras. O impacto do investimento é sentido na bolsa de valores. As ações da WEG, responsável pelo projeto, sobem 5% na manhã desta quarta-feira, 13.

Siga o Radar Econômico no Twitter