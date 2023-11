Bebida e sobremesa encarecem refeição em até 35%, aponta pesquisa

Consumir bebidas e sobremesas em refeições fora de casa eleva o valor final da conta em até 35%, saltando de uma média de 34,3 reais para 46,6 reais em pratos comerciais. O dado, com abrangência nacional, é de pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Também é pontuado, contudo, que o encarecimento da refeição varia de acordo com a categoria de restaurante. Há discrepância, por exemplo, entre estabelecimentos de autosserviço e à la carte. No primeiro tipo, bebidas e sobremesas encarecem a conta em 16,65%, já no segundo, em 25,5%. “Em uma realidade nacional que o vale-refeição está durando uma média de 11 dias, os números demonstram uma necessidade de mudança de hábitos do consumidor ou procura por alternativas que reduzam custos”, diz Luiz Louzada, diretor comercial da provedora de vale-refeições Pluxee, ex-Sodexo.

Siga o Radar Econômico no Twitter