Aquece disputa pela Pan, famosa pelos “cigarrinhos” de chocolate

A terceira fase do leilão da marca de chocolates Pan, famosa pelos cigarrinhos, moedas e lápis de chocolate, já tem nove habilitados, e pelo menos outras três empresas avaliam entrar na disputa. Até agora, a marca recebeu cinco lances, o maior deles no valor de 451 mil reais. O certame termina no dia 4 de março. Segundo o leiloeiro oficial da marca, a terceira fase do leilão é a mais decisiva, pois é a última oportunidade para os interessados apresentarem suas ofertas. “Nesta fase, o leilão fica mais competitivo e emocionante, pois os participantes sabem que estão disputando uma marca tradicional e reconhecida, que tem um valor sentimental para gerações de brasileiros que cresceram consumindo os seus produtos. Além disso, a marca tem um enorme potencial de expansão no mercado de chocolates. Por isso, cada vez mais empresas têm se habilitado para a disputa, e ainda há outras que consideram participar”, afirma.