Ânimos entre governo e BC se exaltam e Ibovespa perde os 100 mil pontos

VEJA Mercado em vídeo | 23 de março.

Os ânimos entre o governo federal e o Banco Central se exaltaram o índice Bovespa perdeu o simbólico patamar dos 100 mil pontos. O ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) deixou claro que o comitê não vai ceder a pressões políticas e que pode aumentar os juros caso as expectativas de inflação não diminuam nos próximos meses. Vários integrantes do governo reagiram publicamente aos acenos do BC. A escalada nas tensões entre governo e Banco Central, o duro efeito na bolsa e o movimento oposto no mercado internacional são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 23.

