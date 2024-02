Abilio Diniz será velado no estádio do São Paulo, seu time do coração

A família de Abilio Diniz, morto neste domingo, 18, divulgou que o velório do empresário será no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, no Salão Nobre do estádio do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, Zona Oeste da capital paulista, nesta segunda-feira 19. “Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país”, escreveu a família, em nota. “Seu amor pelos esportes era uma de suas marcas registradas. Abilio foi um esportista determinado e vencedor em diversas modalidades, além de um apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube”. O velório será aberto ao público das 11h às 15h e o enterro será fechado à família do empresário.