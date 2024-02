Morre o empresário Abilio Diniz, aos 87 anos

Antigo dono do GPA, antes chamado Grupo Pão de Açúcar, e um dos mais influentes e respeitados nomes do setor privado do país, o empresário Abilio Diniz morreu neste domingo, 18, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de complicações de uma insuficiência respiratória em função de uma pneumonia. O falecimento do empresário foi confirmado pela assessoria de imprensa. Ele estava em Aspen, nos Estados Unidos, no mês passado quando se sentiu mal e teve de voltar em um avião adaptado com uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o Brasil. O empresário tinha 87 anos.

Presidente do conselho de administração da Península Participações e membro dos conselhos do Carrefour, Abilio impressionava pela altivez e energia — oriunda da prática ostensiva de esportes. Não era incomum vê-lo em eventos empresariais vestido com roupas esportivas como uma tradicional camisa de nylon de manga comprida, emoldurada por um conjunto de pulseiras, em meio a figurões trajando terno e gravata.

O empresário figurava a lista da Forbes como um dos brasileiros mais ricos do país, com fortuna estimada em 2,4 bilhões de dólares. Ele deixa mulher e seis filhos. Abilio começou a trabalhar aos 12 anos na doceria do pai, Valentim dos Santos Diniz. Depois de uma série de brigas societárias com os irmãos, ele deixou o comando do Pão de Açúcar em 1979 — para o qual retornaria ao final da década de 1980 a pedido do pai.

Em dezembro de 1989, foi sequestrado em São Paulo e ficou em cativeiro por seis dias. Em 1995, foi ele o responsável por abrir o capital do grupo e, posteriormente, realizar a primeira emissão de ações de uma empresa totalmente brasileira também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos.

Em 2002, ele deixou a presidência-executiva do Grupo Pão de Açúcar e passou a presidir o conselho. Em 2009, a holding adquiriu o Ponto Frio e tornou-se sócia majoritária das Casas Bahia, formando a Via Varejo. Ele deixou o Grupo Pão de Açúcar em 2013 — sua participação foi vendida ao grupo francês Casino — e, no ano seguinte, apostou no Carrefour Brasil por meio da compra de 10% das ações das operações do grupo francês no Brasil. Anteriormente, ele já havia ingressado como sócio também no grupo BRF. Atualmente, ele também encabeçava um programa de entrevistas na CNN Brasil.