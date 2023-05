A variável que pode destravar ou arrasar as bolsas de valores

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, deve anunciar um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros locais na tarde desta quarta-feira, 3, como amplamente esperado pelo mercado. Também é amplamente esperado que a entidade encerre o ciclo de alta de juros no país. A leitura é que a inflação já cedeu nos EUA e que os juros mais altos são um risco para a economia e podem provocar uma recessão. É bom lembrar que o Silicon Valley Bank quebrou em razão da crise que assolou as empresas de tecnologia justamente em função da escalada dos juros. A comunicação do Fed e o aceno ao encerramento do ciclo de alta de juros no país são peças fundamentais que vão nortear a reação do mercado aos anúncios. Caso o Fed deixe a porta aberta para novas altas de juros, é de se esperar uma reação negativa nos ativos. Por se tratar da maior economia do mundo, os estragos podem ser sentidos em várias bolsas de valores.

As bolsas europeias e os futuros americanos abrem o dia em alta. No Brasil, o Banco Central também vai se reunir para definir os próximos passos da política monetária. Por aqui, não são esperadas grandes mudanças. A taxa Selic deve ser mantida a 13,75% ao ano e a autarquia deve permanecer firme no combate à inflação em seu comunicado.

