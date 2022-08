A inesperada troca de CEO na BRF agita mercado; o que esperar pela frente?

A BRF anunciou na manhã desta terça-feira, 30, uma troca na presidência da companhia. Lorival Luz dará lugar a Miguel Gularte, que acaba de renunciar ao comando da Marfrig, detentora de pouco mais de 30% do capital da BRF. As empresas negam se tratar de um movimento de fusão oficialmente. A XP avalia a troca como inesperada, mas aguarda bons frutos das mudanças. “Vemos a nomeação de Miguel Gularte como CEO da BRF como inesperada, porém, embora sua experiência venha do setor de carne bovina, a nosso ver é mais fácil passar de um ambiente mais volátil para um calmo do que o contrário”, escreveu o banco. “Miguel pode aumentar a participação das exportações em sua receita, algo que vemos como positivo”, projeta. Na Marfrig, o então diretor de industrializados na América do Sul, Rui Mendonça Junior, assume o comando da companhia. Por volta das 13h, os papéis da BRF subiam 2%, enquanto os da Marfrig recuavam 3%.

Siga o Radar Econômico no Twitter