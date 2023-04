A gentil troca de rusgas entre Haddad, Tebet e Campos Neto

VEJA Mercado em vídeo | 27 de abril.

Os ministros da Fazenda e do Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, respectivamente, se encontraram com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma sessão do Senado para discutir as políticas monetária e fiscal do país. As três cabeças que pensam a economia do Brasil divergem em alguns pontos importantes, e trocaram, de forma civilizada, algumas farpas durante o encontro. As diferenças entre governo e BC e as defesas de cada lado são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 27.

