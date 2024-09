A façanha econômica que a China não alcançava desde 2008

Os índices acionários da China registraram a sua maior semana de ganhos desde 2008, ano da crise econômica mundial provocada pela falência do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. Os índices chineses CSI300 e SSEC, de Xangai, avançaram cerca de 16% e 13% nesta semana, respectivamente, o maior salto em 16 anos. A China anunciou um enorme pacote de estímulos fiscais e monetários para alavancar o crescimento econômico do país. O Banco Central local cortou taxas de juros, de empréstimos e estimulou financiamentos numa manobra que deve injetar bilhões de dólares na economia. O país ainda avalia emitir bilhões em títulos soberanos especiais como parte de um novo estímulo fiscal, segundo a agência Reuters. No Brasil, as ações de siderúrgicas e mineradoras disparam. Os papéis da Vale acumulam valorização de 14% na semana.