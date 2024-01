A explosão na contratação de galpões por Shopee e Shein no Brasil

As asiáticas Shopee e Shein foram as grandes surpresas em um levantamento que mediu o número de galpões logísticos locados por empresas no Brasil em 2023. Os espaços contratados pela Shein no país saltaram de 24.888 m² ao final de 2022 para 215.452 m² ao final de 2023 — um crescimento de 766%. No caso da Shopee, a metragem subiu de 162.660 m² para 266.268 m² em um ano. Os números, porém, ainda são tímidos perto das concorrentes nacionais. O Grupo Casas Bahia e o Magazine Luiza encerraram o ano de 2023 com 957.967 m² e 648.140 m² de galpões logísticos locados no Brasil. O Mercado Livre possui um total de 1.410.058 m² em galpões. 73% da absorções líquidas foram registradas em São Paulo. A vacância das classes A e A+ caiu de 11,4% para 10,2% em um ano. Os dados foram computados pela consultoria de serviços Cushman & Wakefield.

