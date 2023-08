“A era das estatais já acabou faz tempo”, diz Maílson da Nóbrega

VEJA Mercado | 25 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 25. Os olhos estão voltados para o simpósio de Jackson Hole nos Estados Unidos e o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, ainda nesta manhã. No Brasil, as perspectivas melhoraram para a Petrobras, mas o desafio do governo de zerar o déficit fiscal no ano que vem é encarado com ceticismo por algumas alas do mercado financeiro. Diego Gimenes entrevista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA.

