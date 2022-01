A bandeira da Bloomin’ Brands que mais cresce no Brasil não é o Outback

A Bloomin’ Brands, dona de um dos principais conglomerados de restaurantes do mundo, está expandindo rapidamente sua presença no comércio eletrônico do país. Por meio de dark kitchens, que utilizam as retaguardas das operações de restaurantes Outback e Abbraccio, a empresa tem conseguido dar tração à marca Aussie Grill, trazida ao país em meio à pandemia de Covid-19. Com menu exclusivamente focado em frango, a marca já conta com 70 operações em apenas um ano de atuação no Brasil e acabou de atingir o patamar de 150 mil pedidos. “A gente pegou uma marca nossa que já existia nos EUA e lançamos ela virtualmente no Brasil. Fizemos um teste rápido em algumas lojas e o produto foi super bem aceito. Foi uma necessidade de avançar o negócio digital durante a pandemia, e tem dado muito certo”, afirma Pierre Berenstein, CEO da Bloomin’ Brands no Brasil. Hoje, a bandeira atende em 33 cidades de 15 estados do país, além do Distrito Federal.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.