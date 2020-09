Tradicional churrascaria quer despertar o lado ‘gaúcho’ do brasileiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quem pediu comida por telefone do restaurante preferido e nunca suspirou um “mas não é a mesma coisa” que atire a primeira pedra. Foi pensando nesse consumidor, mais exigente do que a média ou apenas pronto a encarar um novo desafio, que a rede Fogo de Chão resolveu vender carne in natura.

É o serviço Fogo Butchery, de cortes com gramaturas pré-definidas ou ainda kits de churrasco completo que servem até seis pessoas. Ou pedidos são feitos por telefone ou aplicativo – mas, neste caso, a carne não viaja pronta para servir à mesa. Quem assa é o próprio cliente, dando um toque pessoal à experiência.

“É interessante observar que os canais não brigam entre si, pois são experiências completamente diferentes”, explica o comandante da rede no país, Paulo Antunes. Segundo ele, 74% do faturamento parte dos clientes que frequentam uma das 56 unidades da rede pelo mundo, enquanto que 20% corresponde ao delivery convencional e 6% já é abocanhado pela novidade.