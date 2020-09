Plano do Outback para fisgar novos clientes vai até dentro do supermercado

De carona com uma já consagrada estratégia de vendas, usada sobretudo nos Estados Unidos, a rede Outback resolveu abordar seus clientes em um lugar pouco comum para um restaurante: a gôndola do supermercado.

A rede fechou parceria com o Carrefour para oferecer aos consumidores gift cards, cartões com valores pré-definidos, dentro dos mercados. É o primeiro produto da marca a ser vendido fora dos restaurantes e também a primeira iniciativa do tipo dentro do segmento.

Os cartões-presente poderão ser adquiridos em 266 lojas do Carrefour localizadas em 63 cidades do Brasil. Os clientes poderão escolher vales entre 50 e 300 reais.

“Com a entrada no varejo, devemos incrementar em torno de 30% as vendas dos cartões até novembro de 2020. E isso pode representar três vezes mais, porque o cliente aproveita a oportunidade e acaba consumindo mais dentro do restaurante”, ressalta Daniel Barbosa, diretor de Digital e Novos Negócios da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback. As expectativas para o lançamento são as melhores, avalia o executivo, já que em 2019 o gift card vendido pela internet e lojas físicas representou R$ 13 milhões em vendas.