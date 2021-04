Pandemia não afetou mercado imobiliário em 2020, diz pesquisa

A crise decorrente da pandemia do novo coronavírus não trouxe prejuízos econômicos ao mercado de imóveis. Pelo contrário, o setor prosperou. Em 2020, o mercado imobiliário registrou recorde anual nos lançamentos e unidades comercializadas, mostra o Indicador de Vendas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fipe. Com alta de 26,1% nas vendas e 1,1% nos lançamentos, esses foram os maiores resultados desde 2014.

Os empreendimentos de linhas econômicas foram os que mais se destacaram, representando 77,8% das vendas residenciais das incorporadoras em 2020 – volume maior do que o apontado em 2019, quando a participação foi de 70,2%.

O Viva Benx Vila Olímpia é um exemplo do fenômeno. Em apenas 60 dias, a Benx Incorporadora, responsável pelo projeto, vendeu mais de 320 unidades do residencial. O número corresponde a 75% dos apartamentos disponibilizados no empreendimento, que possui tipologias de 24 m2, 31 m2 e 42 m2, com 1 e 2 dormitórios, e tem ticket inicial de R$ 240 mil.

