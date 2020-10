O prato mais pedido pelos brasileiros no iFood

Atualizado em 16 out 2020, 13h10 - Publicado em 17 out 2020, 18h03

Na hora de escolher a comida por delivery, o brasileiro deixa de lado os regionalismos e opta pelo bom e velho “pão com carne”. O hambúrguer lidera o ranking das preferências dos consumidores do app iFood em quatro de cinco regiões do país. Curiosamente, ele cai para o segundo lugar no Sudeste, onde a escolha número um é a … esfiha.

Nas contas da empresa, entre março e agosto o delivery de hambúrguer registrou uma média de 7 milhões de itens pedidos por mês. E dá-lhe versão raiz ou gourmetizada, vegana, light, com carne bovina, suína, de peixe, entre tantas outras possibilidades.

“O hambúrguer e as carnes são historicamente preferências nacionais no delivery. Na pandemia, também observamos que outros itens que são menores e práticos, como por exemplo as esfihas, ganharam volume nos pedidos de lanches, alavancando um movimento fora do horário de pico de almoço e jantar”, explica Bruno Montejorge, diretor de Comunicação e Soluções sustentáveis do iFood.

No ranking dos 5 mais pedidos, sanduíches e wraps são presença garantida em todas as regiões, assim como o refrigerante. Mas e a pizza? “Apesar da pizza não aparecer no ranking geral do sudeste, ela continua com altíssima relevância especialmente na capital paulista, por exemplo. Vale lembrar que ela serve 2 ou 3 pessoas, enquanto outros são individuais”, explica Montejorge.

“O pãozinho de todo dia também teve um destaque, aparecendo, entre os mais 5 pedidos no Norte. Em todo o Brasil, esse produto teve um crescimento de 277%, com mais de 14 milhões de unidades pedidas no período”, registra Montejorge. Outras peculiaridades da lista incluem o gosto por sushi e sashimi no Sul e o açaí no Centro-Oeste.