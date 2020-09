Farmacêutica prevê faturamento bilionário com novo medicamento

A EMS prevê fechar 2020 com faturamento de 2,2 bilhões de reais apenas na área de medicamentos que exigem receita médica. A comercialização desses produtos corresponde a 43% da receita total da empresa. Em 2019, o faturamento foi de 1,7 bilhão de reais.

Para impulsionar o crescimento, a farmacêutica está lançando no mercado o Bexai. Trata-se do primeiro anti-inflamatório com nanopartículas do Brasil, uma tecnologia inovadora para o tratamento da dor.