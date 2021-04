Falta de matéria-prima deve ser normalizada só no 2º semestre, aponta CNI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria aponta um quadro preocupante para o setor: 73% das empresas da indústria geral (extrativa e de transformação) e 72% das empresas da indústria da construção enfrentam dificuldades em obter os insumos e matérias-primas produzidos no Brasil e, assim, atender seus clientes.

A CNI contabilizou respostas de 1.782 empresas ao longo de fevereiro. Em novembro do ano passado, os índices eram semelhantes, de 75% e 72%. Para o presidente da entidades, Robson Braga de Andrade, o resultado demonstra que as expectativas de normalização das cadeias das produtivas nacionais ainda nesse semestre foram frustradas, o que deve ser adiado para a segunda metade do ano.

A pesquisa identificou ainda que 37% das empresas esperam que a situação se normalize nos próximos três meses, 42% apenas para o segundo semestre e 14% só em 2022.