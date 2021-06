Wizard diz que não vai responder nenhuma pergunta na CPI

O empresário Carlos Wizard fez um pequeno discurso na CPI da Covid, falando que nunca participou de um gabinete paralelo e sequer se encontrou sozinho com o presidente Bolsonaro, mas informou aos senadores que não vai responder nenhuma pergunta por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal. O relator da CPI Renan Calheiros se manifestou que diante disso a CPI mantenha apreendido o passaporte do empresário. Wizard é o primeiro depoente a usar integralmente deste direito concedido pelo STF e a cada pergunta responde: “me reservo ao direito de permanecer em silêncio”. Os senadores dizem que vão seguir fazendo as perguntas mesmo assim.

