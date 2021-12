TCU dribla pedido de vista para fazer andar privatização da Eletrobras

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rego, pediu vistas do processo que trata da privatização da Eletrobras e pode minar a venda da empresa, como o Radar Econômico já tinha adiantado logo no primeiro horário da manhã desta quarta-feira, 15. Como 2022 é um ano de eleições, o cronograma para realizar a venda da estatal é superapertado e o pedido de vista poderia comprometer o processo. Para tentar driblar esta questão, o plenário do tribunal está dando uma cautelar concessiva, autorizando o Ministério de Minas e Energia a prosseguir com os preparativos do processo, mesmo sem uma decisão definitiva do tribunal.