Ministro do TCU ameaça pedir vista e minar privatização da Eletrobras

O Ministério de Minas e Energia tentava desarmar na noite de terça-feira, em Brasília, uma bomba para o processo de privatização da Eletrobras. Segundo fontes a par do processo, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, avisou que irá pedir vista do caso em reunião marcada para ter início na manhã desta quarta-feira, 15. Se ele de fato fizer isso, colocará o cronograma da privatização e, por consequência, a privatização, no telhado.

Fontes do governo dizem que Rego teria informado que estava atendendo a um pedido. Uma leitura é de que o pedido de vista, se de fato se concretizar, será feito para atender políticos da oposição que não querem a privatização ou então para pressionar o governo na indicação de nomes para cargos de agência reguladora e Cade.

A bomba chegou ao colo do governo depois que membros do ministério passaram o dia em conversas com outro ministro, Aroldo Cedraz, que é o relator do caso no TCU e que deve apresentar seu voto na reunião de hoje. Cedraz estava colocando uma série de dúvidas sobre o processo, mas depois de um longo dia de discussões chegou a um consenso não só com o MME como também com os outros ministros do tribunal. Resta saber se o ministro Vital do Rego agora, de fato, vai botar o gato no telhado.