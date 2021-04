O primeiro corte dos combustíveis na gestão do general Luna na Petrobras

A Petrobras anunciou hoje o primeiro corte nos preços do diesel e gasolina para venda a distribuidoras da gestão do general Joaquim Silva e Luna. A partir deste sábado, 01, o preço do litro do diesel passa a ser de 2,71 reais, com redução de seis centavos, e a gasolina teve corte de cinco centavos, passando a 2,59 reais. O comunicado da empresa, no entanto, não mudou em nada o que já vinha sendo feito na gestão do presidente anterior, Roberto Castello Branco. Além de anunciar o corte, explica que os preços dos combustíveis praticados pela empresa buscam equilíbrio com o mercado internacional. Os investidores da empresa, no entanto, seguem querendo saber se Luna vai manter este equilíbrio quando o sinal for inverso, ou seja, quando houver uma alta no mercado internacional. Desde que Bolsonaro trocou o comando da estatal, os investidores da bolsa de valores temem uma mudança na política de preços.