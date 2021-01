O desembolso milionário do governo para importar as vacinas de Oxford

A aquisição de 2 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que o Radar Econômico noticiou em primeira mão, vai custar ao governo 59,4 milhões de reais. O orçamento para a compra e a distribuição das doses importadas foi repassado do Ministério da Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. “A aquisição e distribuições das 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 visa antecipar a disponibilização da vacina ainda em janeiro de 2021 e, consequentemente, permitindo o início à imunização da população brasileira ainda em janeiro”, reitera o pedido.

As vacinas serão fornecidas pelo Serum Institute of India, parceiro tecnológico da Fiocruz, fornecedor do Programa Nacional de Imunização. Depois de o burburinho envolvendo a possível proibição da exportação de doses da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca para países em desenvolvimento, a empresa garantiu a viabilidade da comercialização do imunizante.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter