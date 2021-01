Laboratórios indianos garantem entrega da vacina de Oxford ao Brasil

A manhã desta terça-feira, 5, foi marcada por apreensão pelos brasileiros diante da notícia de que a Índia não autorizaria a exportação de 1 bilhão de doses da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório AstraZeneca para países em desenvolvimento. Há pouco, no entanto, o CEO do Instituto Serum, maior fabricante de imunizantes do mundo, Adar Poonawalla, e o presidente do conselho do laboratório Bharat Biotech, Dr. Krishna Ella, emitiram comunicado conjunto, divulgado no Twitter, no qual alegam “falha de comunicação” para as informações divulgadas anteriormente e prometem manter o cronograma de entrega dos imunizantes mundo afora. O Brasil exerceu a compra de dois milhões de doses do antígeno junto aos laboratórios indianos e aguarda a chegada para iniciar o programa de vacinação contra Covid-19.

