“Você provavelmente já foi traído”, aponta pesquisa da Netflix

Um novo fenômeno social anda tirando o sono de muitos casais: a traição via Netflix. Um estudo conduzido pela Survey Monkey, companhia de pesquisas online, apontou que quase metade (46%) dos casais já traiu via Netflix. Ou seja, nas palavras da pesquisa, “assistiu a uma série de TV antes da sua metade da laranja”. O novo tipo de traição foi descoberto em estudo nos EUA, em 2013, e, quatro anos depois, passou a ser tido como um comportamento comum no mundo inteiro.

O Brasil e o México dividem o título de país que mais cometem o ato. Os números apontam que 58% dos casais brasileiros confessaram ter tal atitude pelo menos uma vez. E o comportamento pode ser viciante, pois 81% dos infiéis são reincidentes, 61% trairiam com mais frequência se não fossem descobertos e 44% já cometeram o deslize três vezes ou mais. Mas ainda há esperança em países como Holanda e Alemanha, onde os espectadores são mais fiéis: 73% e 65% dos parceiros, respectivamente, afirmaram não trair.

Além disso, os homens são mais infiéis (53%) que as mulheres (47%). Cerca de 85% dos casais alegam que a traição ocorre por impulso, enquanto 46% afirma que “não é tão ruim assim” ser traído. Porém em alguns lugares do mundo, o deslize é levado muito a sério. Em Hong Kong, por exemplo, 40% dos casais acham que assistir a um episódio antes do parceiro é pior que ter um amante de verdade.

As atrações House of Cards, Narcos, Orange Is The New Black, The Walking Dead e Stranger Things são consideradas as séries mais tentadoras. Na tentativa de justificar o comportamento, pouco mais de 60% dos entrevistados explicaram que “as séries são tão boas que não conseguimos parar de assistir”.

Confira um gráfico com dados do estudo: