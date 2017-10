Seguradora alemã aposta no trem futurista de Elon Musk

Hoje (17), a Hyperloop Transportation Technologies (HTT), empresa que desenvolve o sistema de transporte Hyperloop One, divulgou que a Munich Re, uma das maiores seguradoras do mundo, analisou os riscos da tecnologia de hyperloop e declarou como viável e possível de garanti-la. Esse foi o primeiro relatório que avalia os desafios de segurança no desenvolvimento do trem super-rápido idealizado em 2013 pelo empreendedor-astro Elon Musk, CEO da Tesla (de carros elétricos) e da SpaceX (de viagens espaciais).

De acordo com a Hyperloop Transportation Technologies, garantir que a tecnologia seja segurável permite que a companhia possa continuar o projeto de comercialização dos trens de alta velocidade. “Com a confirmação de que nosso projeto é viável, ​​e possíveis de ser protegidos dos riscos da operação, estamos prontos para construir”, afirmou Bibop Gresta, presidente e cofundador da Hyperloop Transportation Technologies.

Hyperloop

O veículo pode atingir velocidade de até 1. 500 km/h por meio de uma combinação de aerodinâmica e ventiladores para diminuir a resistência do ar. Em testes as velocidades ainda não passaram de 355 km/h. Mas a promessa é de que a primeira estreia comercial, em pleno funcionamento, já aconteça em 2019.

Apesar de ser uma ideia de Elon Musk, a tecnologia é de domínio público e não possui registro de patentes. Qualquer empresa interessada em desenvolver o veículo pode fazê-lo sem nenhuma restrição, como é o caso da Hyperloop Transportation Technologies, que prepara a estrutura de trilhos.