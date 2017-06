Programa de reconhecimento facial pode detectar dores nas ovelhas

Para saber o que o os animais estão sentindo, proprietários e veterinários precisam prestar atenção em sinais e sintomas que possam indicar algum desconforto nos bichos. Mas agora, essa tarefa pode ficar mais fácil. Cientistas da Universidade de Cambridge desenvolveram um software de reconhecimento facial que ajuda os veterinários a descobrir se uma ovelha está com dor e qual a sua intensidade.

Ao sentir qualquer tipo de dor, as ovelhas – como os humanos – reproduzem um expressão facial específica naquele instante. A fisionomia de incômodo é sempre a mesma e, com muita habilidade, é possível que qualquer pessoa identifique a agonia e o seu grau. O problema é que nem todo mundo possui a aptidão de saber como o animal se sente com um simples olhar, e é nesse momento que entra o computador.

Os pesquisadores programaram um computador para reconhecer as expressões faciais das ovelhas baseando-se em técnicas de softwares que usam o mesmo serviço em humanos. Para determinar diferentes graus de incômodo no animal, primeiro o programa faz a detecção dos rostos das ovelhas e depois a extração das características faciais. Ao todo, o sistema foi capaz de identificar nove níveis diferentes de dor e a precisão da nova tecnologia foi de 67%.

De acordo com a equipe, a precisão do resultado pode aumentar conforme mais dados e amostras forem coletados e cadastrados no programa. Os pesquisadores também afirmam que a técnica pode ser ampliada para ajudar os veterinários e deixar mais fácil o tratamento e diagnóstico de outros animais (como coelhos, cavalos, ratos, etc).