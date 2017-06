Por dentro do projeto do “carro voador” da Uber

Quem cresceu assistindo na TV aos desenhos da produtora americana Hanna-Barbera construiu no imaginário uma ideia de futuro tal como ele era vivido em Os Jetsons. Lançada em 1962, a animação exibia o cotidiano de uma família no então longínquo ano de 2062, com carros voadores nos céus. O sonho de voar corriqueiramente foi também tema de outras obras da ficção científica. Até há pouco tempo, porém, tal anseio parecia irrealizável. Contudo, a Uber, empresa por trás do aplicativo homônimo de transporte urbano, pretende mudar o cenário. VEJA teve acesso a detalhes de um projeto para a fabricação, em parceria com a Embraer, de planadores — similares a drones, mas gigantes — que devem ser utilizados para viagens em cidades. O veículo, chamado de Vtol (sigla em inglês para “aeronaves com decolagem e pouso na vertical”), já ganhou o apelido de… “carro voador”.

