Mãe do fundador do Uber morre em acidente

A mãe de Travis Kalanick, fundador do serviço de transporte particular Uber, morreu em um acidente com um barco, e seu pai ficou gravemente ferido, informaram as autoridades e um funcionário da empresa. “Nossos pensamentos e orações estão com Travis e sua família neste momento de dor”, disse um representante do Uber em um comunicado.

Bonnie Kanalick, de 71 anos, faleceu na sexta-feira depois que um barco em que navegava bateu em um pedra no lago Pine Flat, próximo à cidade de Fresno, no centro da Califórnia.

As autoridades que responderam ao chamado de emergência pelo acidente encontraram os pais de Kalanick às margens do lago. O pai teve lesões e a mãe estava morta.

O barco afundou, mas foi recuperado para determinar as circunstâncias do acidente.

Travis Kalanick comanda a empresa particular Uber, fundada em 2009 e avaliada em 68 bilhões de dólares.

Com AFP