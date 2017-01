Google é hackeado: ‘Ótimo momento para morrer’

A página do Google, a maior ferramenta de buscas do mundo, foi hackeada na tarde desta terça-feira. O site ficou fora do ar e sua interface deu lugar a uma imagem de um mangá japonês com uma música ao fundo e uma mensagem macabra abaixo: ‘É um ótimo momento para morrer”, escrito em inglês. O hacker se identifica como Kuroi’SH.

O ataque tirou do ar o buscador e alguns de seus serviços, como o Google Maps e o Google tradutor. O YouTube e o Gmail, porém, permaneceram imunes. Este tipo de ataque, chamado de “Defacement”, consiste na mudança da interface de um site e normalmente ocorre como forma de protesto.