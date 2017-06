Carregamento sem fio deve ser a principal novidade do iPhone 8

A poucos meses do lançamento oficial do iPhone 8, algumas novidades do novo smartphone da Apple vazaram. De acordo com informações (aviso: ainda boatos) do site japonês Nikkei Asian Review, o iPhone, que comemora 10 anos de lançamento neste ano, deve vir com sistema à prova d’água otimizado e tela OLED de ponta a ponta (sem aquele tradicional botão ‘home’ na parte frontal). Porém, a grande novidade é que o novo aparelho poderá contar com carregamento sem fio da bateria.

De acordo o site, o próximo celular da Apple terá um sistema à prova d’água diferente do que foi apresentado no iPhone 7. A empresa californiana estuda trazer a tecnologia de proteção IP68, que permitiria uma resistência maior a líquidos e poeira. A Samsung, por exemplo, já trouxe para seus celulares a novidade, uma vez que o Galaxy S8 conta com o mesmo IP68, e é capaz de permanecer na água a uma profundidade de 1,5 metro, por até 30 minutos.

Lançamento e prazos

Trazer tantos updates para o iPhone 8 está causando alguns problemas à Apple. O evento que deve apresentar oficialmente o aparelho acontecerá em setembro, apenas. Contudo, os consumidores só poderão comprar o novo produto no final do ano. É o que aponta uma análise do banco RBC divulgada no site Market Insider.

Segundo o banco, fornecedoras da Apple estão com problemas para produzir as peças do iPhone 8, nas especificações feitas pela companhia fundada por Steve Jobs. Uma das principais dificuldades é a confecção da nova tela de OLED. Aquela que provavelmente ocupará toda a parte frontal do aparelho.