App de aluguel de carros elétricos será lançado em São Paulo

Uma parceria da empresa brasileira LDS, de aluguel de veículos de luxo, com a francesa Vulog, que oferece soluções tecnológicas para a implementação de serviços digitais de compartilhamento de carros, lançará no Brasil um app pelo qual será possível realizar empréstimos de automóveis elétricos (aqueles abastecidos na tomada, não no posto). O processo deverá ser realizado por um aplicativo de celular, o Urbano.

Funcionará de forma similar aos populares pontos de alugueis de bicicletas em São Paulo. O usuário baixa o app, realiza um cadastro e, pelo programa, efetua as reservas. Ao se encomendar um dos veículos, o software avisa onde é o ponto de retirada mais próximo e concede o prazo de 15 minutos para a retirada (a porta será destravada por meio do próprio app). Após utilizar o carro elétrico, a devolução será feita em pontos específicos da cidade.

A operação terá início em 9 de julho, na cidade de São Paulo. No começo, haverá 60 pontos de retirada, espalhados por bairros como Jardim Europa, Itaim Bibi e Moema. Até o fim deste ano, espera-se que a frota chega ao número de 500 automóveis. Dentre os modelos, há o BMW i3. Do preço: os primeiros 20 minutos de aluguel custarão 29 reais; após isso, cada minuto sairá 1,20 reais.

Defende Leonardo Domingos, presidente da LDS: “Estimamos que cada carro de nosso serviço possa levar à retirada de outros quinze veículos, particulares, das ruas. Além disso, nossos elétricos não poluem.” Para garantir a segurança dos clientes, os veículos alugados serão rastreados pelo aplicativo. Se necessário, a empresa poderá até desligá-los remotamente (por exemplo, em casos de suspeita de furto).