A fórmula do empreendedorismo do Vale do Silício

“Eu não falhei. Apenas encontrei 10 000 maneiras que não vão funcionar e, assim, descobri qual dará certo.” A frase, que se tornaria célebre, foi proferida pelo americano Thomas Edison (1847-1931) depois de testar milhares de protótipos para conseguir desenvolver a primeira lâmpada elétrica da história, em 1879. O mesmo espírito animou, em pleno século XXI, um novo método de invenção e empreendedorismo, elaborado no Vale do Silício, polo tecnológico onde surgiram empresas como Apple, Google e Facebook. Batizada de Sprint, a técnica permite testar projetos — de startups, de grandes companhias ou mesmo relacionados a carreiras individuais — em apenas cinco dias, partindo de uma ideia e chegando a um teste prático. Tudo isso sem demandar gastos de milhões de dólares para viabilizar um plano que, no fim do processo, poderia fracassar. Reportagem de VEJA explica como funciona a estratégia, tema do livro Sprint: o Método Usado no Google para Testar e Aplicar Novas Ideias em Apenas Cinco Dias, do engenheiro Jake Knapp (idealizador dessa metodologia) e dos designers John Zeratsky e Braden Kowitz, lançado no mês passado no Brasil, pela editora Intrínseca.

