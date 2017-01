‘Sangrento’, hambúrguer sem carne pode vitaminar onda vegana

A preocupação com a conservação da natureza tem impulsionado o vegetarianismo mundo afora. Essa onda também abre oportunidades de negócios. Com foco tanto no discurso “verde” como na nova clientela, surgiu no Vale do Silício, na Califórnia, a startup Impossible Foods, que busca converter até os mais apaixonados por carne em vegetarianos. A tática: deixar os produtos veganos cada vez mais parecidos com carne. A empresa foi fundada em 2011 pelo bioquímico americano Patrick Brown, que quer convencer quem gosta de comer um hambúrguer suculento a procurar alternativas veganas. Brown estudou a composição das peças bovinas e descobriu que o que dá gosto a elas é uma combinação de moléculas equivalente a outras encontradas em plantas. Faltava recriar outro elemento fundamental: a aparência avermelhada. Aí está o molho secreto do que chamou de impossible burger: a molécula heme, que também existe na clorofila de plantas, de onde foi retirada por Brown. O truque dá aquele visual “sangrento”. O sanduíche improvável começou a chegar às mesas em julho do ano passado e hoje é servido em três lanchonetes californianas e em uma nova-iorquina.

