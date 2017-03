Saiba com que frequência os solteiros fazem sexo

Uma pesquisa revelou com que frequência homens e mulheres solteiros no Reino Unido têm relações sexuais e o resultado provavelmente é menor do que muitos imaginam. Em média, os homens solteiros fazem sexo duas vezes por mês, enquanto as mulheres, apenas uma, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.

A equipe do site britânico de promoções Voucher Codes Pro perguntou a 2.287 pessoas com mais de 18 anos com que frequência dormiam com alguém. Os resultados mostraram que os homens eram duas vezes mais propensos a fazer sexo do que as mulheres. Mas, mesmo assim, a frequência não era tão alta como se pode imaginar. Enquanto os solteiros afirmavam ter relações sexuais duas vezes por mês, em média, elas disseram engajar-se nessas atividades uma vez por mês.

Esta não foi a única descoberta surpreendente trazida à luz pela pesquisa. Os homens também costumam gastar, por mês, cerca de 100 libras (400 reais) a mais do que as mulheres na esperança de fazer sexo. A pesquisa mostrou que enquanto os homens solteiros gastam cerca de 173 libras (714 reais) por mês em “itens de sedução”, nas mulheres o valor fica em torno de apenas 65 libras (268 reais).

Os principais itens relacionados a sexo com os quais as mulheres gastam dinheiro são: lingerie (24%), roupas (22%), perfume (19%), bebida alcoólica (12%) e brinquedos eróticos (9%). Já para os homens, são: bebida alcoólica (24%), comer fora (19%), academia (16%), preservativo (13%) e roupas (9%).