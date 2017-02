Não, eles não preferem as novinhas, revela estudo

Sabe aquela história que os homens preferem mulheres muito mais novas? Nem sempre é assim. Um estudo finlandês publicado recentemente na revista científica Evolutionary Psychology veio para mudar o estereótipo de que homens mais velhos preferem as novinhas.

A pesquisa, realizada com 2.700 adultos com idade entre 18 e 50 anos, mostrou que, de fato, os homens se interessam por mulheres substancialmente mais jovens do que eles. No entanto, eles também são atraídos e tendem a se relacionar com mulheres da mesma faixa etária.

“Uma descoberta interessante é que, à medida que os homens envelhecem, tornam-se menos exigentes quanto à idade. Eles relatam interesse tanto em mulheres jovens quanto nas mais velhas.”, disse Jan Antfolk, pesquisador da Universidade de Abo Akademi, na Finlândia, e principal autor do estudo.

Segundo Antfolk, alguns dos participantes eram solteiros enquanto outros estavam em um relacionamento sério há um tempo e todos responderam qual a faixa etária da pessoa com a qual eles “considerariam” se relacionar sexualmente. Em seguida, eles foram questionados sobre a idade dos seus parceiros nos últimos cinco anos.

Homens se interessam pelas novinhas…

Os resultados mostraram que os homens jovens preferiam mulheres da mesma idade. E, em comparação com as mulheres, os homens estavam geralmente estavam mais dispostos a considerar uma parceira substancialmente mais jovem. Por exemplo, a média de idade dos homens heterossexuais no estudo foi de 37 anos e eles considerariam ter relações sexuais com uma mulher de cerca de 21 anos.

Já as mulheres heterossexuais tinham, em média, 35 anos, e elas considerariam se relacionar com um parceiro de cerca de 27 anos.

Outra descoberta importante: à medida que as mulheres ficavam mais velhas, a idade média do parceiro com quem elas cogitariam se relacionar também aumentava: para cada ano na idade de uma mulher, sua definição de “jovem demais” aumentou aproximadamente quatro meses. As preferências dos homens também evoluíram, mas não tanto: o limite de idade aumentou apenas dois meses, em média, a cada ano.

… mas se relacionam com mulheres da mesma idade

Mas os homens também estavam interessados em mulheres de sua idade, segundo o estudo. E, na vida real, seu comportamento diferia dos interesses relatados: eles geralmente tinham relações sexuais com mulheres com idade próxima à sua.

Os resultados para participantes bissexuais e homossexuais foram similares. Normalmente, os homens estavam mais dispostos a considerar parceiros muito mais jovens do que as mulheres. Mas esses interesses se traduziram em comportamento mais frequentemente para homens homossexuais. Ás vezes, seus parceiros reais eram muito mais novos, segundo o estudo.

Estereótipo simplista

Para Antfolk, o estereótipo de que homens mais velhos preferem mulheres mais novas é muito “grosseiro”. Ele ressalta ainda que, no mundo real, ninguém escolhe um parceiro baseado exclusivamente na idade. “Nós procuramos por muitas características quando escolhemos um parceiro. A idade é só uma delas”, complementou.

Outra ressalva importante é que o estudo analisou apenas finlandeses – país com alto grau de igualdade de gênero -, portanto, os resultados podem não se estender para outras culturas.