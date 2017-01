Gengibre? Goji Berry? Os mitos das dietas de emagrecimento

1. Chá de hibisco: zoom_out_map 1/6 Parcialmente verdade: a planta medicinal auxilia a reduzir a retenção de líquido e o inchaço de membros superiores e inferiores, o que pode influenciar na redução do peso corporal. Isso não quer dizer, porém, que o indivíduo emagreceu com o chá de hibisco. O chá reduziu apenas a retenção hídrica. (iStock/Getty Images)

2. Chia: Parcialmente verdade: a chia é rica em fibras, que retarda o esvaziamento gástrico e promove a saciedade. A nutricionista do HCor ressalta que frutas, hortaliças e cereais integrais também são importantes fontes de fibras alimentares. "Por ser um alimento com grande densidade calórica, cerca de 380 calorias por 100 gramas do alimento, seu consumo deve ser moderado", orienta Juliana.

3. Chá verde: Verdade: o chá possui diversos compostos bioativos que podem auxiliar na redução da gordura e do peso. No entanto, seu consumo deve ser associado à alimentação adequada e saudável, além da prática regular de exercícios físicos. "Não existe um consenso quanto à dose ideal ou sobre como consumi-lo. Há estudos que sugerem que o chá verde deva ser tomado entre as refeições, para não interferir no percentual de absorção dos nutrientes consumidos".

4. Frutas cítricas: Mito: fonte de vitaminas e fibras, as frutas cítricas possuem antioxidantes, como flavonoides, compostos fenólicos, entre outros. "Em relação aos benefícios referentes ao emagrecimento, os estudos existentes ainda são muito limitados. Mais pesquisas são necessárias para obter melhores conclusões".

5. Gengibre: Mito: o gengibre apresenta componentes que poderiam ocasionar aumento da termogênese, ou seja, acelerar o metabolismo. No entanto, são necessários mais estudos para avaliar os reais efeitos do alimento no organismo.