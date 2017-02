Americano que atirou em si mesmo recebe transplante de rosto

O americano Andy Sandness finalmente voltou a ter uma vida normal. Em 2006, aos 21 anos, ele atirou em si mesmo durante uma crise de depressão. Após passar por diversos procedimentos ao longo de dez anos, em junho do ano passado Andy foi submetido a um transplante de rosto na Clínica Mayo em Rochester, nos Estados Unidos e agora tem vida normal. Seu doador, um jovem de 21 anos, morreu em tragédia semelhante: atirou em si mesmo, segundo informações da agência de notícias AP.

Andy atirou no próprio rosto em 2006, aos 21 anos de idade, em meio a uma crise de depressão. Ele se arrependeu na hora e implorou para os médicos não o deixarem morrer. Em consequência do tiro, Sandness ficou sem nariz e mandíbula. A boca estava dilacerada, sobraram apenas dois dentes e ele perdeu parte da visão do olho esquerdo.

Após o incidente, o jovem foi tratado em dois hospitais e, em seguida, transferido para a Clínica Mayo, onde conheceu o cirurgião plástico Samir Mardini, especializado em reconstituição facial. Na época, a equipe de Mardini reconstruiu sua mandíbula com osso, músculo e pele retirados do quadril e da perna. Eles reconectaram os ossos da face com placas de titânio e parafusos.

Após quatro meses e cerca de oito cirurgias, Andy retornou para sua cidade, onde foi acolhido por famílias e amigos. Mas a adaptação não foi fácil: ele quase não tinha vida social e frequentemente se recolhia no campo para caçar ou pescar.

Transplante de rosto

Em 2012, Mardini anunciou que a Clínica Mayo iria começar um programa de transplante de rosto e que Sandness seria um paciente ideal. O cirurgião explicou os riscos envolvidos na cirurgia, realizada cerca de 20 vezes no mundo inteiro.

“Quando você tem aparência que eu tinha e vive do modo que eu vivia, se agarra a qualquer gota de esperança. Essa era a cirurgia que me levaria a ter uma vida normal de novo.” ,disse Andy.

Em junho passado, Andy finalmente foi comunicado que havia um doador disponível. Era Calen “Rudy” Ross, que também atirou em si mesmo aos 21 anos de idade, mas não resistiu ao ferimento. Sua viúva, Lily Ross, de 19 anos, estava grávida de 8 meses. Ela seguiu a vontade do marido ao autorizar a doação de seus órgãos e apesar de ter ficado apreensiva quando consultada sobre a doação de face, aceitou a ideia.

O procedimento durou 56 horas: foram cerca de 24 horas para retirar o rosto do doador e outras 32 horas para implantá-la no paciente. “Superou em muito minhas expectativas”, escreveu Sandness em um caderno quando viu seu rosto no espelho pela primeira vez após a cirurgia.

Agora com 31 anos Andy está aproveitando os pequenos prazeres da vida, como comer bife e pizza (antes, isso não era possível, pois o orifício de sua boca era pequeno demais para esses alimentos). Ele também desfruta do fato de não chamar mais a atenção por sua aparência e ser “apenas mais um rosto na multidão”.