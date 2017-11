SOBE

Planos de saúde

A ANS determinou que oito medicamentos contra o câncer sejam cobertos por convênios, incluindo o crizotinibe, cuja caixa custa de 30 000 a 38 000 reais.

Concorrência na Fuvest

Com a inclusão da USP no Sisu, a concorrência no vestibular mais que dobrou. No curso de medicina, que aderiu ao Sisu neste ano, o número de candidatos por vaga saltou de 63 para 135.

Nudes

O Facebook criou uma ferramenta para prevenir o vazamento de nudes. Mas ela exige que usuários enviem as imagens para a rede social, para que ganhem um carimbo digital.

DESCE

Sérgio Cabral

A polícia acusa o ex-governador, preso há um ano, de encomendar um dossiê contra o juiz Marcelo Bretas. No mês passado, Bretas disse ter se sentido ameaçado por Cabral em um depoimento.

Celular na missa

O papa Francisco criticou o hábito de fiéis de tirar foto no momento da eucaristia: “O sacerdote diz ‘corações ao alto’. Não diz ‘celulares ao alto’!”.

Zara

Quem comprar uma roupa da marca poderá encontrar nela um bilhete de trabalhadores turcos com os dizeres: “Produzi este item, mas não recebi por isso”. A fábrica em Istambul fechou e não pagou o que devia aos seus funcionários.

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2017, edição nº 2556