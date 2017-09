Sobe Desce

SOBE

Fertilidade

Pesquisadores identificaram o “gene da fertilidade”, que permite o desenvolvimento saudável do embrião. A descoberta é o primeiro passo para solucionar o problema da esterilidade

Controle da inflação

2017 será o primeiro dos últimos oito anos em que a inflação não ultrapassará o centro da meta do governo: 4,5% em doze meses

Liberdade para Sébastien Bras

O chef francês do aclamado restaurante Le Suquet, há vinte anos detentor de três estrelas no Michelin, pediu para ser excluído do guia. Está cansado da pressão de ser julgado

DESCE

Sérgio Cabral

O ex-governador do Rio foi condenado a 45 anos de prisão — a maior pena na Lava-Jato. Sua mulher, Adriana Ancelmo, que “conheceu o luxo como poucos”, segundo a sentença, pegou dezoito anos

Privilégio digital

A União Europeia quer que empresas de tecnologia como o Google paguem mais impostos. Estudo feito pelo bloco mostra que elas desembolsam 50% menos que firmas tradicionais

Fake news no México

Notícias falsas de pessoas soterradas ou precisando desesperadamente de ajuda inundaram as redes sociais, aumentando o terror, que já era grande

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2017, edição nº 2549