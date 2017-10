Morreram

Tom Petty, roqueiro americano que vendeu mais de 80 milhões de discos. Ganhou notoriedade à frente da banda The Heartbreakers, com a qual lançou sucessos como American Girl (1976) e I Won’t Back Down (1989). De sua carreira-solo, o hit mais conhecido é Free Fallin’ (1989). Nascido na Flórida, decidiu que seria músico aos 10 anos, após conhecer Elvis Presley (1935-1977). Dia 2, aos 66 anos, de ataque cardíaco, em Los Angeles.

Célia, cantora paulistana revelada nos anos 70 no programa de TV Um Instante, Maestro, de Flávio Cavalcanti. Em seu primeiro disco, Célia (1971), incluiu uma gravação de Adeus Batucada, de Sinval Silva, famosa na voz de Carmen Miranda e que se tornou uma de suas interpretações mais conhecidas. Dia 29, aos 70 anos, de câncer no pulmão, em São Paulo.

Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina. Seu corpo foi encontrado em um shopping de Florianópolis. A polícia crê em suicídio, pois junto com ele havia um bilhete de despedida. Em 14 de setembro, Cancellier fora preso, sob a suspeita de obstrução de investigação de uma denúncia de desvio de verbas. Liberado no dia seguinte, continuou afastado da reitoria. Ele sempre negou qualquer delito. Em um artigo publicado em O Globo quatro dias antes de sua morte, ele falava do “vexame” a que fora submetido pela PF. Dia 2, aos 59 anos, em Florianópolis.

Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2017, edição nº 2551