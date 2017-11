Temer vem a São Paulo para fazer cateterismo no Sírio-Libanês

O presidente Michel Temer vai viajar nesta sexta-feira a São Paulo para passar por uma revisão da cirurgia a que foi submetido recentemente na próstata e para a realização de um cateterismo, ainda sem data, segundo integrantes da equipe médica que cuida do presidente.

Temer, de 77 anos, passou no mês passado por uma raspagem para diminuir o tamanho da próstata, após ter sofrido um episódio de obstrução do canal uretral.

Pouco antes, também em outubro, o presidente passou por uma bateria de exames que constatou uma obstrução parcial da artéria coronária. Na ocasião, o presidente realizou uma raspagem para diminuir a próstata. Contudo, na ocasião, ele não foi submetido ao procedimento de cateterismo e tem feito tratamento com medicação.

Temer tinha apenas uma agenda pública nesta sexta-feira, em Brasília. Às 10h, estava prevista reunião do presidente com o ministro das Relações Exteriores do México, Luis Videgaray. Posteriormente, o presidente segue para São Paulo para realizar os procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês, de acordo com as fontes.