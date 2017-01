Temer lamenta morte e diz que Teori tinha ‘trajetória impecável’

O presidente Michel Temer fez um pronunciamento no começo da noite desta quinta-feira lamentando a morte do ministro do STF Teori Zavascki, que estava em avião que caiu em Paraty, no Rio de Janeiro. Temer definiu o desastre como “doloroso acontecimento” e manifestou sua solidariedade aos familiares do ministro e dos demais passageiros da aeronave.

Para Temer, Teori teve “trajetória impecável a favor do Direito e da Justiça” e “era um homem de bem, um orgulho para todos os brasileiros”. O presidente, que falou ao lado dos ministros Alexandre de Moraes (Justiça), José Serra (Relações Exteriores) e Grace Mendonça (AGU), declarou luto oficial de três dias em homenagem a Teori.